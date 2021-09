So kann man sich beteiligen

Es wird spannend: An diesem Donnerstag stellen die Planungsteams von Astoc und Kerstin Höger ab 18 Uhr ihre Entwürfe für den Campus Neuenheimer Feld im Hörsaalzentrum Chemie, Im Neuenheimer Feld 252, vor. Bereits eine Stunde vorher wird die Ausstellung der Modelle und Entwürfe im Foyer eröffnet, sie ist auch am Freitag, 24. September, von 10 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Vom 4. bis 7. Oktober, jeweils von 16 bis 20 Uhr, werden die Entwürfe im Dezernat 16 (Alte Feuerwache), Emil-Maier-Straße 16, ausgestellt.

Eine fachliche Begleitung der Ausstellung gibt es zu folgenden Zeiten: Donnerstag, 23. September, von 17 bis 18 Uhr; Freitag, 24. September, von 11 bis 12 Uhr; Montag, 4. Oktober, von 18 bis 19 Uhr; Dienstag, 5. Oktober, von 16 bis 17 Uhr; Mittwoch, 6. Oktober, von 18 bis 19 Uhr; Freitag, 7. Oktober, von 16 bis 17 Uhr. Es gibt vor Ort die Möglichkeit, Hinweise und Anregungen mit Hilfe von bereitgestellten Laptops einzubringen. Eine Teilnahme an der Ausstellung und der Präsentation ist nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen möglich. Die Registrierung erfolgt über die Corona Warn App, die Luca-App oder ein Kontaktdatenformular.

Noch bis 7. Oktober findet unter www.masterplan-neuenheimer-feld.de eine für alle offene Online-Beteiligung statt. Über diese Seite muss man sich auch für die Präsentation anmelden. Am 5. Oktober findet das Stadtteilgespräch statt: Hier geht es um die Frage, welche Aspekte der beiden Mobilitätskonzepte für den eigenen Stadtteil besondere Vorteile oder Nachteile bedeuten. Zum Ende des Beteiligungsprozesses tagt das Forum am 12. und 13. Oktober im Dezernat 16. Zusammen mit der Online-Beteiligung werden die gesammelten Einschätzungen betrachtet und durch die Projektträger zu einer Beschlussvorlage entwickelt. Ab dem Jahreswechsel 2021/2022 wird in den Bezirksbeiräten und Ausschüssen über die Entwicklungsentwürfe und das weitere Vorgehen beraten. Voraussichtlich im Frühjahr 2022 soll dann der Gemeinderat entscheiden.