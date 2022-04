> Marcus Kink, geboren am 13. Januar 1985 in Düsseldorf, aufgewachsen in Garmisch-Partenkirchen, 907 DEL-Spiele als Stürmer für Adler Mannheim (2004-2019), Kölner Haie (2002-2004), 101 Tore, 179 Assists, 1027 Strafminuten, Deutscher Meister mit Adler Mannheim 2007, 2015 und 2019, 58 Länderspiele (5 Tore), sieben Weltmeisterschafts-, eine Olympia-Teilnahme. RK