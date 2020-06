Bei Lebensmittel-Kontrollen wurde 2019 PFC in Erdbeeren festgestellt. Foto: dpa

> Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) werden wegen ihrer wasser-, schmutz- und fettabweisenden Eigenschaften seit rund 50 Jahren verwendet. PFC sind Hilfsmittel bei der Beschichtung von Bratpfannen und kommen in Funktionsbekleidung ebenso vor wie in Wetterschutzlacken, Imprägniersprays und Feuerlöschschaum. Im Fall der als Kompost verwendeten Papierschlämme wurden Holzabfällen aus der Papierherstellung offenbar auch mit PFC beschichtete Papiere beigemischt, wie etwa Hochglanzpapier für Zeitschriften oder Verpackungspapier aus dem Lebensmittelhandel. Die juristische Verantwortlichkeit wird von den Behörden derzeit noch geklärt. Es gibt keine Grenzwerte, nur Empfehlungen. Es besteht der Verdacht, dass die PFC-Stoffe Krebs fördern und das Erbgut schädigen können. ger