Hintergrund

Der Limes in Deutschland, mit 550 Kilometer das längste Bodendenkmal nach der Chinesischen Mauer, stellte in der Zeit vom frühen zweiten bis zum dritten Jahrhundert die Grenze zwischen dem Römischen Reich und den germanischen Stammesverbänden dar. Er verläuft durch die Gebiete der heutigen Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Errichtet wurde der Limes in verschiedenen Ausbaustufen in der Zeit zwischen 100 und 160 nach Christus. Über 100 größere und kleinere Militärlager und 900 Wachttürme reihten sich entlang der Grenzsperren, die in der Provinz Obergermanien als Holzpalisade bzw. Erdwall und Graben, in der Provinz Raetien als Steinmauer ausgeführt waren. Quelle: Deutsche Limeskommission