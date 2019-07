Zwei Kampfhunde der Rasse American Staffordshire Terrier hatten am Pfingstmontag einen 15-Jährigen in Leimen-St. Ilgen vom Fahrrad gerissen und ihn unter anderem im Gesicht schwer verletzt. Zunächst waren nur der 21-jährige Hundehalter und dessen 16-jähriger Bruder wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Der Halter war bei dem Angriff nicht dabei, sein Bruder hätte die Hunde als Minderjähriger aber nicht alleine führen dürfen. Diese Woche durchsuchte die Polizei das Haus in der Probsterwaldsiedlung, wo die Brüder wohnen. Der 16-Jährige wurde ebenso wie ein bisher unbekannter 22-Jähriger wegen schwerer Körperverletzung angezeigt: Sie sollen die unangeleinten Kampfhunde gezielt auf den 15-Jährigen gehetzt haben. Der 16-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, der 22-Jährige kam gegen Auflagen frei; der Halter ist weiter wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Ein Nachbar hatte bereits Monate vor der Attacke die Stadt Leimen kontaktiert, weil er Zweifel an der artgerechten Haltung der Hunde hatte. Das Ordnungsamt hatte den Halter vier Tage vor dem Angriff an Auflagen wie Leinen- und Maulkorbpflicht erinnert. (luw)