Die Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau (LVG) wurde am 1. Oktober 1952 unter dem Namen "Obst- und Gartenbauschule" gegründet. Dafür stellte die Stadt damals 5,5 Hektar Gartenland bereit.

Am 7. Januar 1954 startete in der LVG mit der einjährigen Fachschule der Lehrbetrieb. Anfang der 90er Jahre wurde die Anstalt neu aufgebaut. Seitdem gibt es dort die doppelte Zahl an Lehrsälen, 64 Internatsbetten und einen modernen Gewächshausbetrieb.

Rund 60 Mitarbeiter widmen sich heute der Aufgabe, Nachwuchs und Führungskräfte auszubilden und eine praxisnahe Versuchsarbeit zu betreiben. So werden neue Verfahren und Methoden für den Gemüse- und Zierpflanzenbau, aber auch für den Bereich Garten- und Landschaftsbau entwickelt und getestet.

Ein Schwerpunkt ist die Fortentwicklung umweltgerechter Produktionsverfahren. Dazu kommen regelmäßig Sonderaufgaben im Umweltbereich. Die LVG Heidelberg untersteht dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. pne