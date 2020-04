> Einfluss auf die Erweiterung und Modernisierung rund um den Kutzerweiher hat die aktuelle Situation laut Stadtverwaltung nicht. "Die Arbeiten an der neuen Parkmitte werden wie geplant fortgeführt", teilt das zuständige Dezernat auf RNZ-Anfrage mit. Voraussichtlich im Herbst beginnen die Arbeiten, bei denen bis zur Buga 2023 zwischen Pflanzenschauhaus und Gondoletta-Anleger eine Unterwasserwelt, eine Voliere und ein Pinguin-Gehege entstehen sollen. Dafür müssen die Gebäude des Betriebshofs, die bisherige Großvoliere, die Stelzvogelwiese sowie die Aquarien im Pflanzenschauhaus weichen. Die betroffenen Tiere ziehen vorübergehend um. Die Humboldt-Pinguine kommen zum Beispiel in den Frankfurter Zoo. Das neue Ensemble aus Grüner Schule und Freizeithaus ist nach der Bundesgartenschau dran. Parallel dazu sollen in diesem ersten Bauabschnitt Sanierungsmaßnahmen am Pflanzenschauhaus, im Bereich der Seebühne, am Parkwegenetz und der Uferbefestigung des Kutzerweihers durchgeführt werden. hwz