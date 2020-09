Die Leitung. Sabine Grimm leitet die Kurpfalz-Grundschule seit 2016. Konrektor ist Sascha Barembruch. Die Grundschule ist eine Ganztagsschule in freier Wahlform mit Halbtagsbetrieb.

Die Schüler. Die Gesamtzahl der Schüler beträgt im nächsten Schuljahr 247. Darunter sind 102 Ganztags- und 145 Halbtagsschüler.

Die Erstklässler. Die Schule bekommt 57 neue Erstklässler in zwei Klassen mit einer Klammerklasse – die Einschulung findet am Samstag, 19. September, im Schulhof statt, verteilt auf drei Gruppen. Bei schlechtem Wetter wird in die Aula ausgewichen.

Die Lehrkräfte. An der Kurpfalz-Grundschule arbeiten 23 Lehrer.

Die Halbtagsschüler. Sie haben von Montag bis Freitag Unterricht in der Zeit von 8.10 bis 12.40 Uhr; in der 3. und 4. Klasse eine Wochenstunde länger. Der Unterricht findet zusammen mit den Ganztageskindern im gemischten Ganztags-/Halbtagsklassenverband statt. Für Halbtagskinder ist eine kostenpflichtige Kernzeitbetreuung durch den Verein Pfiffikus möglich, montags bis freitags bis 14 Uhr.

Die Ganztagsschüler. Sie erhalten von Montag bis Donnerstag eine verlässliche Betreuung von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 12.40 Uhr. Freitags können sie bis 17.30 Uhr im Hortgebäude in der Oberstadt betreut werden. Dazu werden sie von der Schule in die Oberstadt "geshuttelt".

