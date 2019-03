> Die Kurfürstliche Sternwarte Mannheim wurde in den Jahren 1772 bis 1774 nach Plänen von J. C. Lachner in barockem Stil erbaut. Eine Umplanung des Treppenhauses erfolgte ab 1773 durch den Architekten Franz Rabaliatti. Auf Anregung des Astronomen Christian Mayer stimmte Kurfürst Carl Theodor dem Neubau zu.

Das Gebäude wurde nach seiner Fertigstellung von Mayer seinen Nachfolgern bis ins Jahr 1880 als Sternwarte genutzt. Seit 1945 werden die fünf Geschosse der Sternwarte von Mannheimer Künstlern als Atelier genutzt. Der Schutz des Gebäudes als Kulturdenkmal geht bereits auf das 19. Jahrhundert zurück. jami