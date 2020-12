> Ursprung der Weihnachtskrippe: Die Geburt Jesu, wie sie im Neuen Testament überliefert ist, wurde an Weihnachten früher als Schauspiel dargeboten. So soll der heilige Franz von Assisi Jesu Geburt im 13. Jahrhundert nachgespielt haben. Eine der ältesten bis heute erhaltenen Krippen entstand wenige Jahrzehnte später in der Sixtinischen Kapelle in Rom.

> Zentren des Krippenbaus: Das Jesuskind, Maria und Josef sind die Protagonisten einer jeden Weihnachtskrippe. Auch Ochse und Esel gehören vielfach dazu, und inzwischen dürfen auch die Heiligen Drei Könige in kaum einer Krippe mehr fehlen. Viele Weihnachtskrippen stammen aus Südeuropa und dem Alpenraum. Insbesondere in der Barockzeit erlebten die Krippen eine Blütezeit. Das Bayerische Nationalmuseum in München besitzt eigenen Angaben nach die künstlerisch wertvollste Krippensammlung der Welt.

> Politische Krippen: Immer mal wieder sind Weihnachtskrippen auch gesellschaftskritisch. So zeigte etwa eine evangelische Kirche in Kaufbeuren Jesu Geburt auch schon inmitten von Plastikmüll. Und amerikanische Methodisten setzten 2019 mit einem Jesuskind im Käfig ein Zeichen gegen Trumps Einwanderungspolitik.(jul)