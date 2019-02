Ernst-Georg Hellmuth wurde 1942 in Mannheim geboren. Aufgewachsen ist er in Neuburg a. d. Donau, wo er auch das Abitur ablegte. Hellmuth studierte in Erlangen und München Medizin und absolvierte seine Facharztausbildung in Bayreuth. Anschließend war er drei Jahre Oberarzt in Laupheim, wo er reichlich Erfahrung sammelte und sich stetig fortbildete. 1976 kam er als Belegarzt nach Hardheim, wo er die Belegabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe aufbaute. Geburten und gynäkologische Eingriffe waren in Hardheim bis dato von Chirurg Dr. Frank und den Hausärzten Dres. Seitz durchgeführt worden. Hellmuths Praxis, die er zunächst in der Walldürner Straße betrieb, zog 1980 ans Krankenhaus um. Er sorgte für eine Verbesserung der Diagnostik durch die Einführung von Ultraschall und Mammografie. Im Lauf der Jahre wurde die Palette der Behandlungsmöglichkeiten um die Chemotherapie und die Antihormontherapie erweitert.

Dr. Frank Schure stammt aus Angermünde und schloss sein Studium in Greifswald an der Ernst-Moritz-Arndt- Universität mit dem Titel "Diplom-Mediziner" ab. Wertvolle berufliche Erfahrungen sammelte er während seiner Facharztausbildung an der Berliner Charité (Campus Berlin-Buch), ehe er für zwölf Jahre als leitender Oberarzt der gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilung der Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen wirkte. In dieser Zeit promovierte er auch. Nach einem einjährigen Intermezzo als Frauenarzt in Freilassing kam er im Oktober 2005 nach Hardheim, wo er für eine kurze Übergangs- und Übergabephase gemeinsam mit Ernst-Georg Hellmuth arbeitete. Dr. Schure besitzt die Schwerpunktbezeichnungen spezielle operative Gynäkologie, spezielle gynäkologische Onkologie und spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin.

Dr. Viola Schure, die in Forst/Lausitz geboren wurde und ebenfalls an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-wald mit dem Titel "Diplom-Mediziner" ihr Studium abschloss, war während und nach ihrer Facharztausbildung über mehr als 13 Jahre als Stationsärztin der Onkologie in der Frauenklinik der Berliner Charité (Campus Berlin-Buch) tätig und anschließend zehn Jahre als niedergelassene Frauenärztin in Berlin-Hellersdorf. Im Jahr 2015 promovierte Viola Schure an der Medizinischen Hochschule Hannover zum Thema "Maternale und neonatale Risiken von Spätgebärenden".

Die gebürtige Heidelbergerin Vera S. Schoeder führte ihre Facharztausbildung an der Universität Heidelberg und am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken durch. Im Oktober 2016 stieß sie zu den "Gyndoctors". Seit 2018 ist sie gemeinsam mit Martin Teichmann Praxispartner.

Der in Düsseldorf geborene Martin D. H. Teichmann begann seine Arbeit bei den "Gyndoctors" im Januar 2017. Zuvor hatte er seine Facharztausbildung an der Universität Heidelberg und am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken absolviert. Darüber hinaus war er im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden tätig. Er absolvierte die Weiterbildung zum ärztlichen Psychotherapeuten für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie.