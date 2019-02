Andreas Kapp über Hartz-IV-Kürzungen und die Situation in Eberbach

Bezogen auf den Eberbacher Arbeitsmarkt: Wie viele Menschen sind von Hartz-VI-Kürzungen momentan betroffen?

Im Geschäftsstellenbezirk plus/minus drei Prozent, das liegt ziemlich genau im Bundesschnitt. Das sind an die zwanzig Leute.

Wurde hier schon Arbeitslosen, die ihre Mitwirkung an Vermittlungsmaßnahmen verweigerten, ihr Hartz IV vollständig gestrichen?

Seit Januar 2017 gab es hier keine vollständigen Sanktionen.

Welche Personengruppe ist am anfälligsten für Sanktionen?

Hauptbetroffene von Kürzungen sind junge Leute in Singlehaushalten.

Was muss geschehen, damit Sie zu so drastischen Maßnahmen greifen?

Meist sind Terminversäumnisse schuld an Kürzungen. Wir erinnern die Leute per SMS an die Termine, oftmals werden die Termine vorab auch besprochen, wir führen alle vier Wochen Gespräche. Und wenn man verhindert ist, kann man sich jederzeit bei uns melden. Außerdem gibt’s, bevor gekürzt wird, einen Brief vom Betreuer mit Anhörung. Nur wenn sich die Betreffenden in keinster Form melden, muss entsprechend (den gesetzlichen Vorgaben) reagiert werden. Bis zum Inkrafttreten der Sanktion dauert’s dann noch zwei Monate.

In welchen Fällen verzichten Sie auf Kürzungen, obwohl sie angezeigt wären. Tun Sie das überhaupt?

SGB II gilt natürlich bundesweit. Wir haben Ermessensspielräume, aber als exekutive Behörde können wir uns nicht über das Gesetz stellen. Wenn sich die Kunden also nicht melden, geht’s nach dem Papier. Wir wissen schließlich nicht, was passiert ist: Wird inzwischen vielleicht schon irgendwo gearbeitet? Aber: Wir wollen das nicht! Wir empfehlen: Kommunizieren Sie mit uns, wir haben großes Interesse an einer Kooperation. Wenn sich jemand überhaupt nicht rührt, ist es das Schlimmste für den Vermittler!

Überall im Bezirk liegen die Arbeitslosenquoten auf extrem niedrigem Niveau. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist dabei relativ hoch (Eberbach: 30,3 Prozent). In Eberbach sind damit 116 von 383 Arbeitslosen länger als ein Jahr ohne Job. Können Mittelkürzungen bei diesen Menschen noch den gewünschten Effekt erzielen oder töten sie noch den letzten Rest an Motivation?

Es gibt einen Grundstock an Langzeitarbeitslosigkeit, weil es bei den Betreffenden Vermittlungshemmnisse gibt. Aber die Langzeitarbeitslosigkeit sinkt in Eberbach seit 2015. Zum Effekt von Kürzungen: Es ist das klassische Dilemma. Die Entscheidung darüber ist Aufgabe der Gesetzgebung.

Aber Regeln haben keinen Wert, wenn man sie nicht durchsetzt. Die Betreffenden müssen sich bemühen, ihre Arbeitslosigkeit zu beenden. Die Konsequenz daraus, ganz ohne Sanktionen auszukommen, wäre eine Art bedingungsloses Grundeinkommen.