"AM"-Vorsitzender Franz Ulrich Keppler im RNZ-Interview

Die Kapelle Ave Maria ist jederzeit offen für neue Mitglieder, hält aber auch an Traditionen fest. Die RNZ hat mit dem "AM"-Vorsitzenden Franz Ulrich Keppler über Zukunftswünsche und Nachwuchsprojekte gesprochen sowie darüber, was man als Bläser in der Kapelle "AM" mitbringen sollte.

Wie sehen Sie den Auftrag der Gründer?

Die Verpflichtung der Gründer, einen musikalischen Beitrag zur Mitgestaltung bei besonderen Festgottesdiensten und Wallfahrten zu leisten und innerhalb der Pfarrgemeinde präsent zu sein, wird uns auch zukünftig leiten. Mit unserem Engagement wollen wir Kirche für alle lebendig musikalisch mitgestalten.

In welchem musikalischen Bereich bewegt sich die "AM"?

Neben Kirchenmusik wird heute auch konzertante Musik und Unterhaltungsmusik zur Freude und Unterhaltung der Zuhörer in unserer Gemeinde und darüber hinaus gespielt. So kam es auch, dass aus dem Bläserchor "Ave Maria" die Kapelle "AM" wurde.

Wie geht die Kapelle "AM" das Nachwuchsproblem an?

Die Kapelle "Ave Maria" will gezielt den Nachwuchs ansprechen und fördern. Für das Mitspielen im Orchester haben wir im vergangenen Jahr einen neuen Anfängerkurs im katholischen Gemeindezentrum St. Martin in der Fenchelstraße gestartet. Interessierte, ob Jung oder Alt, können einfach vorbeikommen und bei uns ganz unverbindlich mal reinschnuppern.

Wie war die bisherige Resonanz?

Es kommen immer mal wieder Buben und Mädchen, die sich für ein Instrument interessieren. Mittlerweile sind fünf Jugendliche in der Ausbildung. Wir würden uns freuen, wenn noch mehr kommen würden.

Was erwartet man von einem Bläser in der Gruppe?

Eine gewisse Begeisterung für unsere Musik beziehungsweise Toleranz dieser gegenüber sollte schon vorhanden sein. Wir spielen ja nicht nur sakrales Liedgut, sondern auch modernes und neuzeitige Arrangements. Einen Ausgleich findet man sicherlich beim gemeinsamen Musizieren. Die Gottesdienste, in denen wir spielen, gehören ja mit zu den Höhepunkten im gemeindlichen Leben. Zudem verbinden wir Musik auch mit gemeinsamen Unternehmungen, Freizeiten und Ausflügen.

Wenn Sie nach vorne schauen, haben Sie Wünsche für die Zukunft?

Die Motivation zu vollzähligen Proben und pünktlichem Probenbeginn. Das Wirgefühl stärken und der gemeinsame Wille, mit unserem Dirigenten eine tolle Musik zu machen. Ab und zu wieder ein unterhaltsames Konzert für unser Publikum zu geben. Natürlich ist das alles auch eine Zeitfrage, denn wir sind ja Hobbymusiker, und ein Großteil unserer Aktiven ist zudem berufstätig. (wabra)