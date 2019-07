Die Spende von 550.000 Euro des Vereins der Freunde der Kilianskirche ergab sich auf Vereinsbeschluss, weil diese Gelder, ursprünglich gedacht für neue Kirchenfensterkunst, nach dem großen Streit darum, nicht abgerufen wurden. Walter Dörr war seinerzeit der Initiator. Dekan i.R. Friedrich erinnert auch an diese schmerzhafte Zeit, die die Gemeinde und Bürgerschaft gespalten hatte. Ebenso an den Streit, der vor allem von Cornelius Steckner, Enkel des Schöpfers der Fenster Charles Crodel, und seinen Heilbronner Unterstützern auch mit fragwürdigen Mitteln geführt wurde. Die Entwürfe von Xenia Hausner (Wien) und Bernhard Huber, hervorgegangen aus einem Wettbewerb, liegen jetzt in der Schublade des Dekanats - samt der Baugenehmigung. (bfk)