Julian Donner wurde am 16. Januar 1987 in Werdohl geboren. Er stammt aus einer Familie von Maschinenbauern und hat nach dem Realschulabschluss den Beruf des Werkzeugmachers gelernt. Später erlangte er die allgemeine Hochschulreife. Ab 2009 studierte er in Freiburg Theologie. Am 25. Mai 2017 wurde er in Walldürn zum Diakon geweiht. Sein Diakonatsjahr verbrachte er in Baden-Baden-Oos. Die Priesterweihe folgte 2018 in Freiburg. Am 1. September 2018 kam er als Kaplan und Dekanatsjugendseelsorger nach Buchen. (rüb)