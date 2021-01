Joey Rauschenberger (28) kommt ursprünglich aus der rheinland-pfälzischen Hauptstadt Mainz. Er kam zum Wintersemester 2013/2014 an die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Hier studierte er zunächst den Bachelor-Studiengang Geschichte am Historischen Seminar sowie Germanistik im Nebenfach. Danach absolvierte er den Master "Global History", ebenfalls am Historischen Seminar, und war währenddessen Hilfswissenschaftler am Lehrstuhl für Zeitgeschichte. Nach seinem Masterabschluss im vergangenen Jahr trat Rauschenberger eine Promotionsstelle an der Forschungsstelle Antiziganismus an. Er promoviert nun zum Thema "Antiziganismus nach 1945 in Baden-Württemberg". ani