> Jochen Klepper wurde am 22. März 1903 als Joachim Georg Wilhelm Klepper – so der bürgerliche Name - in Beuthen an der Oder geboren. Er starb am 11. Dezember 1942 in Berlin. Klepper gehörte zu den bedeutendsten Dichtern geistlicher Lieder im 20. Jahrhundert. Klepper studierte evangelische Theologie in Erlangen und in Breslau und war Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. 1929 verliebte Klepper sich in die jüdische Witwe Johanna, die er 1938 heiratete. Ende November 1940 wurde Klepper zur Wehrmacht einberufen und aufgrund seiner "nichtarischen" Ehe etwa ein Jahr später als wehrunwürdig aus der Wehrmacht entlassen. Als seiner Frau Johanna die Deportation 1942 drohte, nahmen die Kleppers sich das Leben.