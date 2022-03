> Irina Peter wurde in Zelinograd (heute Nur-Sultan) geboren. In der Hauptstadt Kasachstans verbrachte sie ihre ersten neun Jahre, 1992 kam die Familie als Aussiedler nach Buchen in den Odenwald. In Heidelberg und Nizza studierte sie französische und russische Literaturwissenschaften sowie Psychologie. Seit 2010 lebt die selbstständige Marketingmanagerin und Journalistin in Mannheim. Weitere Infos zu Irina Peter im Internet unter www.russlanddeutsche.de/podcast und www.stadtschreiberin-odessa.de. mpt