> Matthias Frick aus Nußloch ist seit dem 1. Januar Bürgermeister in Schönau. Der parteilose 52-Jährige absolvierte ein betriebswirtschaftliches Studium in Mannheim und arbeitete zunächst in einem Ladenburger Industrieunternehmen, in dem er bis zum Marketingchef aufstieg. Danach übernahm Frick eine Führungstätigkeit beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Mannheim und arbeitete bis Ende 2019 beim DRK in Heidelberg. Frick ist Vorsitzender des DRK-Ortsverbandes in Leimen und ehrenamtlich auch in der DLRG aktiv, bei der er Rettungsdienstleiter im Rhein-Neckar-Kreis ist. Vor drei Jahren kandidierte er bei der Bürgermeisterwahl in Nußloch, wo er 12,9 Prozent der Stimmen holte. In Schönau wagte er – unterstützt durch die CDU – einen zweiten Anlauf. Als einziger "auswärtiger" Kandidat setzte er sich im vergangenen November im zweiten Wahlgang gegen sechs Schönauer durch. Frick ist verheiratet und hat einen vierjährigen Sohn. cm