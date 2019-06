> Internationaler Tag der Umwelt: Mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen wollen 150 Staaten alljährlich am 5. Juni das ökologische Bewusstsein stärken. Der Tag wurde erstmals am 5. Juni 1972 zu Beginn der Konferenz der Vereinten Nationen zum Schutz der Umwelt in Stockholm ausgerufen - vom United Nations Environment Programme (Umweltprogramm der UN). Seit 1976 feiert auch Deutschland den "World Environment Day". Der diesjährige "Tag der Umwelt" oder auch "Umwelttag" steht unter dem Motto "Insekten schützen - Vielfalt bewahren!" 2018 lautete das Motto: "Wie haben nur eine Erde - deshalb Ressourcen schützen". my