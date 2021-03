380 Personen die Impfung verweigert

Im Zeitraum vom 27. Februar bis 1. März seien im Zentralen Impfzentrum Heidelberg sowie in den Kreisimpfzentren in Weinheim und Sinsheim insgesamt 380 Personen "aus unterschiedlichen Gründen" abgewiesen worden. Das teilte ein Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises auf RNZ-Anfrage mit. Das entspreche zehn Prozent der buchbaren Termine. Vor dem Wochenende seien es eher Einzelfälle gewesen. Auf die Frage, wann mit einer Verbesserung der Abläufe zu rechnen sei, sagte der Sprecher, das Landratsamt sei mit dem Sozialministerium "bereits im Austausch". Das Personal in den Impfzentren sei mit der Problematik vertraut und versuche, die Gründe für die Ablehnung "transparent darzustellen".