Drei Workshops ergänzen das Programm der "Imaginale": Am Samstag, 2. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr, können Kinder, passend zum Schneewittchen-Stück, Märchenfiguren aus Knete herstellen. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 29. Januar. Am Sonntag, 9. Februar, können von 16 bis 17.30 Uhr in einem Malkurs Sandbilder entstehen. Anmeldeschluss am Mittwoch, 5. Februar. Kursgebühr jeweils zehn Euro inklusive Material.

Erwachsene erhalten Einblick in das Spiel einer Fadenmarionette am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 17 Uhr (mit einer Stunde Mittagspause). Kursleiterin ist Therese Alice Gottschalk vom Fab-Theater Stuttgart, die einfache Marionetten mit den Kursteilnehmern bauen und die Bewegungsmöglichkeiten von Material und Objekten an Fäden ausprobieren wird. Kursgebühr: 60 Euro inklusive Getränke; Anmeldeschluss: 29. Januar. (isi)