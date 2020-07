> Der Schweizer Architekt und Stadtplaner Ernst Hubeli war viele Jahre Leiter des Instituts für Städtebau an der Technischen Universität Graz. Seit 1982 ist er Mitinhaber des Architekturbüros Herczog Hubeli in Zürich, das nicht nur für zahlreiche Bau- und Stadtteilprojekte verantwortlich zeichnet, sondern auch diverse Publikationen zu Architektur und Städtebau veröffentlicht hat. Hubeli war 18 Jahre Chefredakteur der renommierten Schweizer Fachzeitschrift "Werk, Bauen + Wohnen". Der 72-Jährige setzt sich in seiner Forschung seit vielen Jahren mit der sich verändernden europäischen Stadt auseinander. Im Kuratorium der Internationalen Bauausstellung Heidelberg sitzt er seit dem Start im Jahr 2012.

> Die Internationale Bauausstellung (IBA) Heidelberg trägt das Motto "Wissen schafft Stadt" und dauert von 2012 bis 2022. Ihre Kernfrage: Wie muss sich die europäische Stadt ändern, um den Anforderungen der Wissensgesellschaft von morgen gerecht zu werden? Die IBA soll städtebauliche, kulturelle, wissenschaftliche, soziale und wirtschaftliche Potenziale ausschöpfen. Zum Schwerpunkt der IBA hat sich die Entwicklung der ehemaligen US-Siedlung Patrick-Henry-Village zum "Stadtteil der Zukunft" entwickelt. Zudem gibt es 22 Projekte und Kandidaten, die zum Teil schon gebaut, zum Teil in der Planung sind – etwa der Energie- und Zukunftsspeicher im Pfaffengrund oder das neue Haus der Jugend. rie