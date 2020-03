Was helfen würde

"Wir sind einer existenziellen Gefahr ausgesetzt", sagt Caroline von Kretschmann, die geschäftsführende Gesellschafterin des Hotels Europäischer Hof in Heidelberg. "Unser Geschäftsmodell bricht zusammen, wir sind auf die Hilfe des Bundes, der Länder und der Banken angewiesen." Ihre Kernforderungen für die Branche, die sie auch an alle Hotelier-Kollegen schickte:

> Zinsfreie Kredite für laufende Kosten, die langfristig zurückgezahlt werden können, zum Beispiel über zehn Jahre. "Für unsere Produkte gibt es keine Nachholbarkeit: Ein Zimmer, welches nicht verkauft wurde, kann nicht noch einmal verkauft werden. Ein Tisch, der nicht belegt wurde, kann nicht später nochmals belegt werden." Der aktuelle Ansatz, zum Beispiel in zwei Jahren verzinste KfW-Kredite zurückzahlen zu müssen, werde dann in zwei Jahren zu einem Massensterben von Hotels und Restaurants führen.

> Tilgungsfreie Förderungen für Dauerschulden wie Mieten, Pachten oder Nutzungsvergütungen. Auch die Vermieter könnten nicht auf diese Dauerschulden verzichten, da sie häufig selbst Zinsen zahlen und tilgen müssten. "Die berechtigte hoheitliche Einschränkung von Bewirtung und Übernachtung entzieht den Hoteliers und Gastronomen die Geschäftsgrundlage, die Fixkosten laufen aber weiter." Diese Verluste seien zukünftig nicht mehr aufzuholen.

> Sofortige und 100-prozentige Kostenübernahme der Gehälter für Kollegen in Kurzarbeit durch die Agentur für Arbeit."Viele sind auf Trinkgelder angewiesen und kommen durch monatelange Kurzarbeit in existenzielle Probleme", so von Kretschmann.

> Wenn das politische Versprechen eingehalten werden solle, dass sich nach der Krise alle Unternehmen und Arbeitnehmer nicht schlechter stellen sollten als vorher, müsse die Regierung alle Kosten der Unternehmen, die von den Zwangsschließungen betroffen seien, während der Krise übernehmen, findet von Kretschmann. "Als Vergleich könnten die Durchschnittskosten des letzten Jahresabschlusses herangezogen werden." bik