Die Übernachtungszahlen in Heidelberg sind nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes und von "Heidelberg Marketing" in den Jahren 2015 bis 2019 stetig gestiegen – von 1,4 auf 1,6 Millionen. Damit liegt die Steigerungsrate bei knapp 19 Prozent.

Die Bettenkapazität hat sich in diesen Jahren ebenfalls nach oben entwickelt. Gab es in den Heidelberger Hotels vor fünf Jahren noch 7171 Plätze, waren es Ende 2019 bereits 8705 – ein Anstieg um rund 21 Prozent.

Auf die Bettenauslastung hat diese enorme Steigerungsrate kaum Auswirkungen. Sie sank mit kleinen Schwankungen im Jahresdurchschnitt von 55,6 auf 53,9 Prozent. Im Rekordjahr 2018 lag sie sogar bei 55,8 Prozent.

Zu erwähnen ist, dass Heidelberg in diesen Jahren stets eine überdurchschnittliche Bettenauslastung hatte. In Baden-Württemberg lag sie immer auf Platz eins oder zwei hinter Freiburg. Es sei außerdem gut zu erkennen, dass sich die Bettenkapazität prozentual im gleichen Rahmen gesteigert hat wie die Übernachtungszahlen, so "Heidelberg Marketing". hob