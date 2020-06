Sieger und Verlierer

Ein Remis scheint ausgeschlossen. Zumindest haben sich die TSG im eigenen und Union im fremden Stadion in diesem Kalenderjahr noch nie die Punkte teilen müssen.

Gelbe Gefahr

Gleich fünf TSG-Profis droht eine Gelbsperre und damit das Verpassen des Saisonfinals nächste Woche in Dortmund. Stefan Posch und Sebastian Rudy haben bereits neun Verwarnungen angesammelt, Diadie Samassékou, Benjamin Hübner und Robert Skov deren vier. Auf die Aufstellung wird diese "Gelbe Gefahr" wie schon am Mittwoch, als alle fünf von Beginn an spielten, keine Auswirkungen haben, versprach Alexander Rosen.

Brüder im Duell

Einmal mehr treffen nicht nur "Hoffe" und Union, sondern auch Benjamin (30 Jahre) und Florian Hübner (29) aufeinander. Nach den bisherigen drei direkten Bruderduellen hat TSG-Kapitän Benjamin die Nase 2:1 vorne. nb

So könnten sie beginnen

Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, Hübner - Kaderabek, Samassekou, Zuber - Rudy, Geiger - Dabbur, Kramaric.

Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Hübner, Reichel - Prömel, Andrich -Malli - Ingvartsen, Bülter - Ujah.