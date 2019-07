Hoffenheim Splitter

Neue Nummern

Beim Gespräch mit den österreichischen TSG-Profis fiel es sofort auf: Im Gegensatz zu Florian Grillitsch (11) und Stefan Posch (38) trug Christoph Baumgartner auf seinem Trainingsshirt keine Nummer. Der 19-Jährige gibt die 42, mit der er in der Vorsaison debütiert hatte, auf. Was er zukünftig auf dem Rücken trägt, stünde allerdings noch nicht fest, so "Baumi". Die Nummer zehn (zuletzt Demirbay) werde es aber eher nicht. Auch Neuzugang Ihlas Bebou tauscht seine Nummer. Statt der 37 übernimmt er die Neun, die eigentlich in dieser Saison Joelinton getragen hätte.

Alte Bekannte

Im Trainingslager kämpfen gleich sieben Rückkehrer um eine neue Chance: Kevin Akpoguma (Hannover), Justin Hoogma (St. Pauli), Havard Nordtveit (Fulham), Steven Zuber (Stuttgart), Robert Zulj (Union Berlin), Vincenzo Grifo (Freiburg) und Philipp Ochs (Aalborg) wollen Trainer Alfred Schreuder von ihren Qualitäten überzeugen. Lediglich Gregor Kobel (zuletzt Augsburg) wurde erneut ausgeliehen (Stuttgart).

Kleiner Messi

Es gibt wirklich schlimmere Spitznamen: Tom Lucka, stellvertretender Pressesprecher der TSG, wird von den Profis nur "Messi" gerufen. Lucka, der am heutigen Donnerstag seinen 29. Geburtstag feiert und wie der berühmte Namensgeber vom FC Barcelona Linksfuß ist, muss grinsen: "Beim Mitarbeiter-Kick im Trainingslager vor einem Jahr habe ich die Jungs wohl überzeugt." (nb)