Es war "eine gewaltige Erhebung des nationalen Deutschland", schrieb der Stadt- und Landbote über den "Tag von Potsdam", den 21. März 1933. Damals gab es den "StaLaBo" noch als Konkurrenz zur Eberbacher Zeitung. Im selbstständigen Rockenau wurden Reichspräsident von Hindenburg, Kanzler Adolf Hitler und der badische Reichskommissar Robert Wagner zu Ehrenbürgern ernannt. In Pleutersbach zog die Schule in der Frühe hinauf zum Boxberg, wo die Hitler-Eiche gepflanzt wurde. Abends gab es einen Fackelzug. In Allemühl wurde ebenfalls eine Adolf-Hitler-Eiche gepflanzt. In Schwanheim traf sich die Bevölkerung zu einem Fackelzug. In Schollbrunn und Oberdielbach wurden ebenfalls Aufzüge veranstaltet.