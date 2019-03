Historie der Litfaßsäulen

Herkunft: An der Spree ist die Idee zur Werbesäule einst auch entstanden: der Drucker Ernst Litfaß (1816-1874) erboste sich derart über den Wildwuchs an Zetteln und Postern in der damaligen Reichshauptstadt Berlin, dass er dort 1855 die erste von dann noch vielen folgenden "Annonciersäulen" aufstellte.

Angebot: "Nicht nur Kultur und Veranstaltungen, sondern auch politische Informationen, Wahlkampfplakate, amtliche Bekanntmachungen, Steckbriefe waren auf dieser Litfaßsäule angebracht", schildert Christian Knappe. Er ist der Sprecher der Firma Wall, die bislang Betreiber der Berliner Litfaßsäulen ist und jetzt von Firma Ilg abgelöst wird.

Kosten: Bis heute gilt die Säule als Medium auch für die kleine Brieftasche. "Das kleinstmögliche Plakat-Format - es fing bei A 1 an - kostete umgerechnet einen Euro pro Tag", sagt Knappe. "Das war die günstigste Variante, als Werbetreibender auf der Litfaßsäule vertreten zu sein."