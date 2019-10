Der neue Stadtdekan Christoph Ellsiepen war, bevor er am 10. April von 38 der 60 anwesenden stimmberechtigten Synodalen in sein neues Amt gewählt worden war - Sibylle Rolf aus Oftersheim hatte sich auch beworben -, zehn Jahre lang Pfarrer im Konstanzer Vorort Litzelstetten (wozu auch die Insel Mainau gehört). Der 48-Jährige studierte nach dem Abitur in Konstanz Evangelische Theologie in Erlangen, Naumburg, Halle (Saale) und Göttingen. In Halle machte er seinen Doktor, nach einigen Jahren in der Wissenschaft zog es ihn in die Seelsorge - und damit wieder in die alte Heimat Bodensee. Dort war er auch Beauftragter für Kirche und Tourismus und rief 2013 das ökumenische "Kirchenschiff" ins Leben: Es fährt auf dem nördlichen Teil des Sees eine Dreiviertelstunde lang und bietet mit Musik einen Gottesdienst der besonderen Art. Ellsiepen ist verheiratet und hat vier Kinder im Alter von drei bis 17 Jahren. Die Familie wohnt jetzt in der Weststadt. (hö)