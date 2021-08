Von Jazz bis Elektro

Bei "Sommer am Fluss" werden am Wochenende die beiden Hauptbühnen an der Alten Brücke und am Heuscheuer neben dem Marstall bespielt. Das Programm:

> An der Alten Brücke spielen am Samstag, 21. August, die Heidelberger Blasmusikanten von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr, nach einer einstündigen Pause kapern um 15.30 Uhr die Heidelberg JazzMen die Bühne und spielen bis 18.30 Uhr. Silke Hauck & Band starten eine Stunde später, um 19.30 Uhr, mit ihrem Programm und verlassen um 22.30 Uhr die Bühne. Am Sonntag, 22. August, starten um 11 Uhr die Red Hot Dixie Devils das Musikprogramm und spielen bis 14 Uhr. Und von 15 bis 18 Uhr stehen dann Ingrid Schwarz & Band auf der Bühne.

> An der Heuscheuer spielen am Samstag, 21. August, von 12 bis 14 Uhr Oliv (Zena Kollektiv, Breidenbach Label), dann geht’s direkt weiter mit Lodosex (Crew of Sexiness), die bis 16 Uhr für Stimmung sorgen. Direkt im Anschluss übernimmt das Kopfkino Kollektiv für zwei Stunden die Bühne, von 18 bis 20 Uhr gibt es dann Musik vom Random Mind State Label (RMS). Als Abschluss, von 20 bis 23 Uhr, sorgen Micha Darius b2b Cosmin b2b Sandra für Unterhaltung. Am Sonntag, 21. August, geht’s um 11 Uhr mit Radio Bergheim los, um 13 Uhr übernimmt Robayo (Blank), und ab 15 Uhr lässt das Fingerhut Kollektiv das Fest ausklingen. Um 18 Uhr ist dann Schluss.