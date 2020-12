> Eckart Würzner (59) ist seit dem 14. Dezember 2006 Oberbürgermeister von Heidelberg. Nach seiner ersten Amtszeit wurde er am 19. Oktober 2014 für weitere acht Jahre wiedergewählt. Er leitet die Verwaltung und ist Vorsitzender des Gemeinderates. Seit 1982 ist er mit Janine Würzner verheiratet, mit der er in Ziegelhausen lebt und vier erwachsene Kinder hat. Nach seinem Studium der Geografie und seiner Dissertation begann er 1988 bei der Stadt Heidelberg als Umweltfachberater, half in Brasilien in Rio de Janeiro und Curitiba sowie in Saudi Arabien beim Aufbau eines Umwelt- und Energiemanagements, bevor er im Jahr 2000 zum Umweltbürgermeister gewählt wurde. Qua Amt ist Würzner Aufsichtsratsvorsitzender verschiedener städtischer Gesellschaften – der Stadtwerke, von Heidelberg Marketing und des Technologieparks. Unter anderem ist er Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Heidelberg. Auf nationaler Ebene ist er Mitglied des Präsidiums- und Hauptausschusses des Deutschen Städtetages, international engagiert er sich stark für den Klimaschutz, vor allem als Präsident des Europäischen Netzwerkes Energy Cities. hob