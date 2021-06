Kinostart "viel zu früh"

Nicht nur die Programmkinos "Gloria & Gloriette" und "Kamera" öffnen am 1. Juli wieder, auch der "Luxor-Filmpalast" in der Bahnstadt zeigt ab diesem Tag erneut Filme. Für Jochen Englert kommt der Termin aber eigentlich "viel zu früh". "Wir sind eine Art Testballon", sagt der Betreiber des Großkinos. Er ist unzufrieden, dass seine Gäste nach neuer Corona-Verordnung des Landes auch während der Vorführung am Sitzplatz Maske tragen müssen. "Die Menschen haben doch keine Lust, eineinhalb bis drei Stunden mit Maske im Kino zu sitzen", sagt er. Zudem gehe dadurch abhanden, was für ihn und für alle Gäste zu einem echten Kinoerlebnis dazu gehöre: das Essen und Trinken. Für Englert kann dies kein Dauerzustand sein. Er fordert: "Wir brauchen andere Lösungen."

Wie auch die Programmkinos will Englert seine Kinosäle für eine Auslastung von bis zu 60 Prozent für Geimpfte, Getestete und Genesene öffnen. Ginge es nach ihm, würde er aber mehr Eintrittskarten verkaufen: Das Kino habe neueste Abluftanlagen und ein ausgereiftes Hygienekonzept, sagt er. Ihm stößt sauer auf, dass in diesen Zeiten mit zweierlei Maß gemessen werde: Während bei der Fußball-Europameisterschaft Tausende Menschen dicht gedrängt im Stadion säßen und feierten, seien die hiesigen Auflagen für die Kinos zu hart.

Der Betreiber hofft, dass Neustarts wie "Black Widow" und "Fast & Furious 9" in den nächsten Wochen "zumindest ein bisschen Geld" einspielen. Gleichzeitig treibt ihn die Sorge um, dass die Öffnung nur von kurzer Dauer sein könnte. "Breitet sich die Delta-Variante des Virus auch bei uns so aus wie in England, können wir im Herbst vermutlich wieder dichtmachen." Deswegen jetzt schon die Arbeit einstellen, will Englert aber natürlich nicht. "Ich bin guter Dinge, dass wir es irgendwie hinbekommen." (pne)