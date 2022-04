> Die Health&Life Sciene Alliance ist eines von drei Innovationscampusprojekten in Baden-Württemberg. Am bekanntesten ist das Tübinger "Cyber Valley" zur Künstlichen Intelligenz. In Stuttgart und Karlsruhe wiederum erforschen Universität und KIT die "Mobilität von morgen". Alle drei sollen international wahrnehmbare Leuchttürme für Spitzenforschung sein, heißt es im Wissenschaftsministerium.

> Medizin plus Forschung: Der Zusammenschluss der Klinika in Heidelberg und Mannheim bildet den Nukleus der "Health&Life Science Alliance". Das Mega-Krankenhaus würde an die Berliner Charité heranreichen. Hinzu kämen bei der Forschung das EMBL, das DKFZ, das Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung und in einem weiteren Ring Firmen wie SAP, Roche, Merck, BASF, Freudenberg, SAS.

> Finanzierungszusage: In einem Konsenspapier, das den Landtagsfraktionen von Grünen und CDU zuging, wird erstmals ein dreistelliger Millionenbetrag zur Finanzierung der "Health&Life Science Alliance" zugesichert.