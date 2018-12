Verlegerin Eva-Maria Bast vom Bast Medien Verlag freut sich: "Die ,Heidelberger Geheimnisse’ sind in diesem Jahr einer unserer Spitzentitel." Das Buch, das in Zusammenarbeit mit der Rhein-Neckar-Zeitung entstand und erst vor wenigen Monaten erschienen ist, geht nun bereits in die zweite Auflage.

Autorin und Verlegerin Bast wundert das nicht: "Bei unseren Recherchen in Heidelberg ist uns bei unseren Gesprächspartnern ein unglaubliches Geschichtsinteresse und eine große Liebe für die Stadt aufgefallen." Und Ko-Autorin Heike Thissen meint: "Eben weil sich die Heidelberger in ihrer Stadt so gut auskennen, sind Komplimente von Einheimischen für uns besonders beglückend - vor allem dann, wenn sie mit einem verblüfften: ‚Da bin ich schon so oft vorbeigegangen, aber das habe ich noch nie bemerkt‘ enden."

Das Konzept der preisgekrönten Buchreihe, die in über 50 Bänden aus ganz Deutschland vorliegt, ist, Stadtgeschichte anhand kleiner Relikte aus der Vergangenheit zu erzählen - und dazu stadtkundige Einheimische zu interviewen. So haben die beiden Autorinnen mit Hilfe geschichtskundiger Heidelberger etwa herausgefunden, warum einer Steinfratze in der Hauptstraße ein steinernes Geldstück im Mund steckt, weshalb in Schlierbach ein Stein steht, in den scheinbar ein Schneeglöckchen eingemeißelt ist - und was es mit einem kleinen goldenen Pferdchen auf einem Hausdach auf sich hat.