> Der Haushaltsplan 2020 schließt mit ordentlichen Erträgen von rund 134,5 und ordentlichen Aufwendungen von circa 139,6 Millionen Euro. Der Etat kommt ohne Neuverschuldung und Steuererhöhungen aus.

> Größte Ausgaben-Brocken sind nicht etwa Sanierungsleistungen oder gar Bauinvestitionen, sondern unter anderem Transferaufwendungen in Höhe von 64 Millionen Euro oder die Personalausgaben, welche sich auf rund 37,9 Millionen Euro belaufen.

> Dennoch wird investiert: Die Stadt gibt 24,4 Millionen Euro aus, 19,2 Millionen Euro fließen in Baumaßnahmen. 6,2 Millionen Euro sind es 2020 fürs Schulzentrum Weststadt, 1,6 beziehungsweise 1,9 Millionen Euro sind es für die Erschließung der Allmendäcker oder für neue Friedhofsbauten. 900.000 Euro fließen schon in die Mietwohnungen in der Mannheimer Straße. web