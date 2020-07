Für die Einsparungsliste für den Nachtragshaushalt wurden laut Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker alle Positionen im Haushalt auf den Prüfstand gestellt, bei denen dies möglich war. "Gerade bei den Unterhaltungsmaßnahmen haben wir geschaut, was nicht dringend notwendig ist und was wir ins nächste Jahr schieben können", so Wacker.

Davon betroffen sind etwa das Rathaus, der Zehntkeller, das Feuerwehrhaus und die Letzenberghalle. Hier waren Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten geplant, die nun verschoben werden.

Auch bei der Baumpflege und bei der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde Einsparpotenzial entdeckt. Außerdem wurden – weil in der Zeit des Lockdowns die Letzenberghalle und die Zehntscheuer geschlossen blieben – Bewirtschaftungskosten für Strom und Wasser gespart. So konnte man die Ansätze, die ursprünglich im Haushalt dafür eingestellt waren, kürzen.

Direkt von den Einsparungen betroffen waren auch die Boule-Freunde Malsch, die eine Umwandlung des Bolzplatzes neben dem Boule-Gelände in einen Multifunktionsplatz beantragt hatten. Dafür fehlt derzeit das Geld. (tt)