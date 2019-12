Wo das Geld hinfließt

Im Aufgabenbereich > Verkehr will der Landkreis im kommenden Jahr 39 Millionen Euro ausgeben, alleine sechs Millionen davon für Baumaßnahmen an den Straßenmeistereien, eine Million für das Radwegeförderprogramm und 1,5 Millionen für Wohnbauförderung. 1,3 Millionen Euro sind für Straßenbaumaßnahmen vorgesehen, darunter ist auch die seit Langem geplante Rampe, die die Kreisstraße 2120 bei Bad Rappenau mit der Landesstraße 530 verbinden soll. Weitere 5,2 Millionen sind für Instandhaltungsarbeiten an Straßen veranschlagt. Für > Schulen, Sport und Kultur sind fast 25 Millionen Euro veranschlagt und für Sicherheit, Ordnung und Gesundheit 16 Millionen. Für die Sparte > Bauen, Planen, Umwelt sind 17,5 Millionen Euro vorgesehen. Ausgabenintensivster Posten ist der Bereich > Soziales und Jugend mit Aufwendungen von 227 Millionen; davon entfallen auf den Teilbereich Jugendhilfe 44,2 Millionen. Da Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete zurückgebaut werden konnten und ein Neubau aktuell nicht nötig ist, können die dafür zurückgestellten 6,2 Millionen Euro anderweitig ausgegeben werden. Die > Personalkosten für die Kreisverwaltung steigen voraussichtlich leicht von 69,8 auf 70 Millionen Euro. (guz)