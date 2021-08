Seit letzter Saison ist Gustavo Surgik, 1970 in Brasilien geboren, Konzertmeister des Heilbronner Sinfoinieorchesters. Während und nach Abschluss seines Studiums 1994 an der Moskauer Gnessin-Musikakademie mit dem Doktor-Diplom erhielt er vielfache Auszeichnungen und übernahm Solopartien. Sein bisheriges Tätigkeitsfeld listet unter anderem diese Stationen auf: stellvertretender Konzertmeister des Staatsorchesters Stuttgart, ständiger Gast als Erster Konzertmeister im Orchester der Ludwigsburger Festspiele, Dozent der Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg. Er spielt eine Geige von Tommaso Balestrieri (Mantova 1770), von der Landeskreditbank Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt. (bfk)