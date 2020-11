Professor Günter Käßer-Pawelka, bis vor Kurzem noch an der DHBW Heilbronn lehrend, sieht in der Figur des Käthchens eine Botschafterin der Stadt mit Potenzial, aber auch mit einer Herausforderung: "Heilbronn hat mit dem Käthchen eine Kultfigur, nach der sich andere Städte sehnen. Vergleichbares findet man höchstens noch in Bremen, dort allerdings lediglich in tierischer Gestalt." Die Herausforderung, das Käthchen im 21. Jahrhundert angemessen zu interpretieren, damit es mit dem neuen, dynamischen Image der Stadt mitgehen könne, dafür habe man noch eine gewisse Wegstrecke vor sich. (bfk)