Grüne Kreuze stehen in der Region rund um Heidelberg nicht nur in Eppelheim. Auch an der Bundesstraße B45 in Höhe von Bammental, an der Landesstraße L600 zwischen Bammental und der Einmündung in die B45 und an der Landesstraße L547 zwischen dem Wieslocher Stadtteil Schatthausen und dem Leimener Stadtteil Gauangelloch machen Landwirte auf ihre Anliegen aufmerksam. Weitere grüne Kreuze stehen an der Straße zwischen dem Leimener Ortsteil Ochsenbach und Gauangelloch sowie an der L600 zwischen Gaiberg und dem Leimener Ortsteil Lingental. (cm)