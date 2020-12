> Wie hoch sind die Christbäume in der Region? Das wollte die RNZ auch in diesem Jahr wieder von den Kommunen in der Region rund um Heidelberg wissen. Bei den folgenden Angaben handelt es sich um den jeweils größten "geschlagenen" Baum, der extra für die Adventszeit aufgestellt wurde (in Klammern die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr). Wenn nur eine Größenspanne angegeben wurde, wurde deren oberes Ende gewählt. Alle Angaben in Meter. (cm)

> 1. Meckesheim(Rathaus)13,0 (+3,0)

> 2. Gaiberg(Ortsmitte)12,5 (+6,5)

> 3. Sandhausen (Ferret-Platz)12,0 (+2,0)

> 4. Dossenheim(Bahnhof)11,5 (-0,5)

> 5. Leimen (St. Ilgener Straße)11,0 (+/-0)

Wiesenbach (Rathaus)11,0 (+/-0)

Bammental (Rathaus)11,0 (+1,0)

> 8. Neckarsteinach10,0 (+2,0)

(Kreuzung im Stadtzentrum)

Lobbach10,0 (-1,0)

(Loury-Platz in Lobenfeld und

Dorfbrunnen in Waldwimmersbach)

> 10. Eppelheim9,5 (+/-0)

(Theodor-Heuss-Schule/Rudolf-Wild-Halle)

> 11. Spechbach(Turnhalle) 9,0 (-1,0)

> 12. Neckargemünd7,0 (+/-0)

(alle Bäume im Stadtgebiet)

> 13. Nußloch(Lindenplatz) 6,8 (-0,7)

> 14. Heiligkreuzsteinach 6,0 (-4,0)

(Karl-Brand-Platz)

Schönau(alle Bäume) 6,0 (-0,5)

> 16. Mauer (Rathaus)5,5 (-3,5)

> 17. Wilhelmsfeld(Rathaus)5,0 (-0,5)