> In der GRN-Klinik Eberbach sind derzeit rund 320 Mitarbeiter beschäftigt, relativ viele in Teilzeit. Sie verfügt als einzige Klinik im GRN-Verbund über eine Abteilung für Urologie. Seit der Inbetriebnahme der Räumlichkeiten für Diagnostik und ambulante Eingriffe im alten Bettenhaus hat sich die Patientenzahl fast verdreifacht. Jährlich behandelt das Team der beiden urologischen Chefärzte Dr. med. Thomas Schmidt und Dr. med. Jan Voegele rund 1400 Patienten stationär. Dazu kommen mehr als 400 geplante ambulante Eingriffe und rund 1 500 ambulante Notfallbehandlungen. (by)