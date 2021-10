> Als Grand Hotel wurde das heutige Gebäude der Verkehrspolizei in der Weststadt in den Jahren 1867 und 1877 im Auftrag des Metzgermeisters Wilhelm Back errichtet. Es ist damit neben dem gegenüberliegenden Hotel Schmieder (dem heutigen "Crowne Plaza") eine der repräsentativen Herbergen, die damals in direkter Nachbarschaft des Heidelberger Hauptbahnhofes entstanden sind. Doch lange vor dem Umzug des Hauptbahnhofes an seinen heutigen Standort im Jahr 1955 ging das Gebäude an die Polizei. Seit 1937 dient es mit kurzen Unterbrechungen als Dienstgebäude. Für die alteingesessenen Heidelberger ist das Gebäude daher auch die "alte Polizeidirektion". Erst mit dem Neubau beim Landratsamt Anfang der 1990er-Jahre zog diese nämlich in die Römerstraße. Seitdem ist in der Rohrbacher Straße 11 nur noch die Verkehrspolizei untergebracht. Mit dem geplanten Zusammenzug von Kriminalpolizeidirektion und Verkehrspolizei in der Südstadt im ehemaligen Nato-Hauptquartier wird die Geschichte der Polizei in der Weststadt Geschichte sein. Die Familie Hütter hatte das Gebäude Anfang 2019 vom Land gekauft – und will wieder ein Hotel daraus machen. (hob)