> Wie viele Kontaktermittler sind am Gesundheitsamt in Heidelberg tätig? Aktuell sind dort rund 150 Vollzeitäquivalente im Einsatz. Eine weitere Aufstockung sei geplant, heißt es vonseiten der Behörde. Auch die Bundeswehr unterstützt: momentan mit zehn Soldaten.

> Reicht das? Aufgrund der rasch steigenden Infektionszahlen habe es in den vergangenen Tagen zu "leichten Verzögerungen in verschiedenen Arbeitsbereichen" kommen können, teilt eine Sprecherin mit. Mit weiterem Personalaufbau und der Digitalisierung interner Prozesse wirke man dem entgegen. Schon zu Beginn der Pandemie habe man das Personal den Erfordernissen entsprechend aufgestockt.

> Was machen die Gesundheitsämter zur Bewältigung der Pandemie? Die rund 400 Gesundheitsämter in Deutschland sorgen für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung. In Corona-Zeiten haben die meisten Ämter – auch das in Heidelberg – Infotelefone eingerichtet, sie verfolgen Infektionsketten und stellen gegebenenfalls Quarantänebescheide aus. Außerdem informieren sie Land und Öffentlichkeit über die Zahl der Infektionen. (jul)