> Gesis wurde 1986 als "Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen" gegründet und bestand zunächst aus drei rechtlich selbstständigen Instituten, dem "Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen" (Zuma) in Mannheim, dem "Informationszentrum Sozialwissenschaften" (IZ) in Bonn und dem "Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung" (ZA) in Köln, das bereits 1960 an der Universität zu Köln gegründet wurde und damit das älteste seiner Art in Europa war.

> Die drei Institute verschmolzen 2007 zu einer Einrichtung und wurden ein Jahr später in die Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen. Entsprechend erhielt Gesis den Namenszusatz Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. 2011 wurden die getrennten Standorte Bonn und Köln in Köln zusammengelegt. Die Leibniz-Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss von 96 außeruniversitären Forschungs- und Serviceeinrichtungen. Jedes Mitglied agiert unabhängig für sich und wird durch eine gemeinsame Bund-Länder-Finanzierung getragen.

> Heute ist Gesis die größte europäische Infrastruktureinrichtung für Sozialwissenschaften und beschäftigt über 300 Mitarbeitende an den Standorten Mannheim und Köln. Im Juli bezog Gesis Mannheim den Neubau in B 6. oka