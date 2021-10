Die Geschichte des "Badischen Hofs" (ehemals "Grüner Baum") kann weitgehend lückenlos nachvollzogen werden. Um 1691 übernahm Kaspar Bermayer das Haus. Vermutlich war vor ihm Adolf Leiben Inhaber des Lokals. Getreu der Aufzeichnungen Julius Rapps stellen sich die Wirte wie folgt dar: Um 1691 Kaspar Bermayer, ab 1705 Johann Beck, 1722 Johann Bermayer, 1726 Johann Burkard, 1753 Witwe Anna Beck, 1766 Johann Burkard und 1797 Franz Burkard. Bei ihm war am 8. Oktober 1815 Goethe zu Gast. Es folgten 1833 Gottfried Burkard – er nahm am 6. Juni 1842 die Umbenennung in "Badischer Hof" vor –, 1875 Karl Burkard und von 1901 bis um 1930 August Popp. Ihm folgten Josef Heinrich, die Wirte Diem und Knittel sowie Anfang der 1950er-Jahre Maria und Anton Haberhauer, auf die um 1970 H. Laber folgte. Marianne und Helmut Walz betrieben den "Badischen Hof" von 1974 bis 2019; Helmut Walz alleine bis 2021. Im Kellerbogen des Hauses findet sich ein Verweis auf das Jahr 1604, was dem Baudatum entsprechen dürfte.