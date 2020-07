> Harald Genzwürker kam am 30. Juli 1970 im Krankenhaus in Buchen zur Welt. Nach dem Abitur am Burghardt-Gymnasium leistete er beim DRK in Buchen seinen Zivildienst ab. An der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg studierte er von 1991 bis 1997 Humanmedizin.

> Beruflicher Werdegang: Von 1998 bis 2000 arbeitete er als Arzt im Praktikum und als Assistenzarzt in der Abteilung Anästhesie und Intensivtherapie am Kreiskrankenhaus Sinsheim. Anschließend wirkte er bis 2008 als Assistenzarzt, Facharzt und Oberarzt an der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin des Universitätsklinikums Mannheim. Seit Oktober 2008 ist er Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin der Neckar-Odenwald-Kliniken, zunächst in Buchen, seit 2009 auch in Mosbach. Seit Februar 2014 ist er außerdem Ärztlicher Leiter der Kliniken. Seine Promotion erfolgte im Jahr 2002 und die Habilitation 2009. Seit dem Jahr 2005 ist Genzwürker Facharzt für Anästhesiologie. Zudem darf er die Zusatzbezeichnungen "Anästhesiologische Intensivmedizin", "Notfallmedizin", "Spezielle Schmerztherapie" und "Palliativmedizin" tragen.

> Zusätzliche Tätigkeiten: Seit 2008 Ärztlicher Leiter Notarztstandorte Asbach (2016), Buchen, Mosbach und Osterburken (2014). 60 Publikationen mit Eintrag in "Medline", zahlreiche weitere Beiträge in nationalen und internationalen Fachzeitschriften; fünf Fachbücher als Autor oder Herausgeber, Buchkapitel in weiteren Büchern.

> Privat: Seit 2003 ist er verheiratet. Seine Ehefrau Karen, die er – natürlich! – auf der Intensivstation kennengelernt hat, arbeitet als Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivpflege an den Neckar-Odenwald-Kliniken. Die beiden haben drei Kinder: Lea (15 Jahre), Anna (14) und Pia (6). rüb