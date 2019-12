Die ersten Gemeinschaftsschulen wurden in Baden-Württemberg zum Schuljahr 2012/13 eingerichtet. Die Kinder werden dort im Ganztagsschulbetrieb unterrichtet. Die Karl-Trunzer-Schule unterrichtet seit dem Schuljahr 2018/19 nach den Grundsätzen einer Gemeinschaftsschule. In den beiden 6. Klassen sind dies 34, in den beiden 5. Klassen 32 Kinder. Mit den neu aufgenommenen Fünftklässlern kommen in jedem Schuljahr neue Gemeinschaftsschulklassen hinzu. Die nächsten Gemeinschaftsschulen in der Region befinden sich in Limbach, Adelsheim, Osterburken und Külsheim. (mb)