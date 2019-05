Altbürgermeister erinnert sich - Arbeitsweise der Räte im Wandel

Diskussionen sind in einer Demokratie durchaus gewünscht. Auch in Gemeinderäten wird mitunter hitzig debattiert. Beim Rückblick auf meh-rere Jahrzehnte im Dossenheimer Gemeinderat bilanziert der frühere Bürgermeister Hans Lorenz: "Wir waren in Dossenheim immer sehr stolz darauf, dass die Zusammenarbeit im Gemeinderat auch über Fraktionsgrenzen hinweg sehr gut war." Oft seien Räte und Bürgermeister nach den Sitzungen gemeinsam etwas trinken gegangen. "Das ist besonders wichtig, wenn es mal härter wurde", sagt Lorenz. "Damit man das nicht schwelen lässt, sondern sich gleich nach der Sitzung wieder beruhigt."

Allgemein stellt Lorenz einen Wandel in der Arbeitsweise von Gemeinderäten fest. In den vergangenen 40 Jahren habe sich "vieles geändert". Eine Ursache dafür sieht er im technischen Fortschritt und dem Mehr an Möglichkeiten, sich zu informieren. "Das fängt damit an, dass die Räte heute Tablet-Geräte haben, wo alle Sitzungsprotokolle der letzten Jahre gespeichert sind." Entsprechend schnell könne ein Rat etwa während einer Sitzung Belege aus der Vergangenheit präsentieren. Zudem findet Lorenz, dass viele Räte heute besser auf Sitzungen vorbereitet seien: "Sie setzen sich kritisch mit den Unterlagen auseinander und befassen sich sehr intensiv damit." (luw)